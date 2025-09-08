NTV.COM.TR

Almanya - Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Almanya ve Slovenya parkeye çıkıyor. Basketbol heyecanına ortak olmak isteyenler ise karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanala odaklandı.

Almanya - Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yarı finale yükselmek isteyen , karşısında mutlak zaferle ayrılmak istiyor. Almanya - Slovenya karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Almanya - Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

ALMANYA - SLOVENYA BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Litvanya ve Yunanistan karşı karşıya gelecek. Mücadele Çarşamba (10 Eylül) saat 19:00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...