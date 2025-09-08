Almanya - Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Almanya ve Slovenya parkeye çıkıyor. Basketbol heyecanına ortak olmak isteyenler ise karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanala odaklandı.
Yarı finale yükselmek isteyen Almanya, Slovenya karşısında mutlak zaferle ayrılmak istiyor. Almanya - Slovenya karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Almanya - Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
ALMANYA - SLOVENYA BASKET MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ve Slovenya karşı karşıya gelecek. Mücadele Çarşamba (10 Eylül) saat 19:00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
