Almanya-Türkiye maçına Polonyalı hakem

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım, elemelerdeki son maçı öncesinde Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

HAKEMLER BELLİ OLDU



UEFA'nın internet sitesi üzerinden yer alan bilgilere göre; Almanya-Türkiye maçını Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.



Frankowski'nin yardımcılıklarını ise Marcin Boniek ve Jakuk Winkler üstlenecek. Tomasz Musial ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak görev yapacak.



Pawel Raczkowski ve Kryzstof Jakubik, maçın VAR hakemleri olacak.

Karşılaşma 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak.