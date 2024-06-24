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Almanya, uzatmada İsviçre'nin elinden liderliği kaptı

EURO 2024'te Almanya, A Grubu son maçında karşılaştığı İsviçre ile son anlarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Almanya, lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Almanya, uzatmada İsviçre'nin elinden liderliği kaptı

, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası () A Grubu üçüncü ve son maçında karşısında 1 puanı ve grup liderliğini son anda kurtardı.

Frankfurt Arena'da yapılan maçta İsviçre, 28. dakikada Dan Ndoye'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi Almanya, baskı kurmaya çalışsa da iyi savunanan İsviçre, hızlı oyuncularıyla etkili ataklar geliştirdi.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Topu ayağında tutan ve sürekli deneyen Almanya, maçın son anlarında baskısını artırdı. Müsabakanın 90+2. dakikasında Niclas Füllkrug'un attığı golle skora 1-1 eşitlik geldi. Kalan kısa sürede gol olmayınca maç beraberlikle sonuçlandı.

İkinci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantileyen Almanya, son anda bulduğu golle puanını 7'ye çıkardı. Uzatma anlarına önde ve lider olarak giren İsviçre, yediği gol sonrası 1 puanla yetindi. Bu skorla 5 puana ulaşan teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

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