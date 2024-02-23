Almanya ve Türkiye'nin Can Uzun yarışı

Almanya Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun'un hangi milli takımı seçeceği merak konusu oldu.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Akşam'ın haberine göre, Ay-yıldızlı ekibin Mart ayında EURO 2024 öncesi yapılacak hazırlık maçlarının kadrosuna Can Uzun'un dahil olması konusunda ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Genç yaş kategorilerinde tercihini Türkiye'den yana kullanan orta saha oyuncusu, U-21 için gelen teklife olumlu yanıt vermemişti.

ALMANYA'NIN DA İLGİSİ VAR

Türkiye Futbol Federasyonu oyuncu için temaslarını artırırken, Almanya Futbol Federasyonu'nun da genç oyuncunun ailesiyle iletişime geçtiği belirtildi.

Nürnberg'de 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun, bu sezon 21 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 14 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı.