Almanya'da aynı maçta benzer ilginçlikte iki penaltı

Almanya'da Magdeburg ile Greuther Fürth'ün karşı karşıya geldiği 2. Bundesliga maçında iki ilginç penaltı pozisyonu yaşandı.



TOPU ELİNE ALDI



13. dakikada Greuther Fürth kalecisi Nahuel Noll, bir süre bekledikten sonra topu eliyle oyuna soktu. Topun dışarı çıktığını zanneden oyuncu Jung, kalecinin kendisine verdiği pası ceza sahası içinde eline aldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.



41. dakikada ise Magdeburg ceza sahası dışında yaşanan ikili mücadelede pozisyonun faul olduğunu düşünen ev sahibi takımın stoperi Daniel Heber, hakemin düdüğünü beklemeden topu ceza sahası içinde eline aldı ve hakem penaltı kararı verdi.



Mücadele karşılıklı birer penaltı golü olmak üzere 2-2'lik eşitlikle sona erdi.