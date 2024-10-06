Almanya'da aynı maçta benzer ilginçlikte iki penaltı
Almanya 2. Bundesliga'da Magdeburg ile Greuther Fürth arasında oynanan karşılaşmadabenzer ilginçlikte 2. penaltı yaşandı.
Almanya'da Magdeburg ile Greuther Fürth'ün karşı karşıya geldiği 2. Bundesliga maçında iki ilginç penaltı pozisyonu yaşandı.
TOPU ELİNE ALDI
13. dakikada Greuther Fürth kalecisi Nahuel Noll, bir süre bekledikten sonra topu eliyle oyuna soktu. Topun dışarı çıktığını zanneden oyuncu Jung, kalecinin kendisine verdiği pası ceza sahası içinde eline aldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada ise Magdeburg ceza sahası dışında yaşanan ikili mücadelede pozisyonun faul olduğunu düşünen ev sahibi takımın stoperi Daniel Heber, hakemin düdüğünü beklemeden topu ceza sahası içinde eline aldı ve hakem penaltı kararı verdi.
Mücadele karşılıklı birer penaltı golü olmak üzere 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
İNANILMAZ!— Tivibu Spor (@tivibuspor) October 6, 2024
Aynı maçta benzer ilginçlikte 2. penaltı!
Ceza sahası dışında yaşanan ikili mücadelede pozisyonun faul olduğunu düşünen Magdeburg oyuncusu Heber, hakemin düdüğünü beklemeden topu ceza sahası içinde eline aldı ve penaltıya neden oldu.
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