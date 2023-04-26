Almanya'da bilet devrimi:Fortuna Düsseldorf'tan taraftarına ücretsiz maç kararı

Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) takımlarından Fortuna Düsseldorf, profesyonel futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir hamle yapma kararı aldı.



Alman kulübü, gelecek sezon ligde iç sahada oynayacağı tüm maçlarda seyircilere ücretsiz olarak stada girme imkanı tanıyacak.



Sport1'de yer alan habere göre; Kulüpten ortaklarına gönderilen mektupta "İster Fortuna üyesi, ister sezonluk bilet sahibi, organize taraftar, düzenli stadyum ziyaretçisi veya misafir taraftar olsun, amacımız tüm taraftarların lig iç saha maçlarına ücretsiz olarak girmesini sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.



Alman kulübünün yönetiminin, "Herkes için Fortuna" adı verilen bu konsept sayesinde şehirdeki futbol coşkusunu yeniden canlandırmak istediği ve bu havayla takımı Bundesliga'ya yükseltmeyi hedefliyor.



Fortuna Düsseldorf'un iç saha maçlarını oynadığı Esprit Arena 54 bin 600 seyirci kapasitesine sahip. Alman takımının bu sezonki seyirci ortalaması ise 29 bin civarında.



Fortuna, 29 haftanın geride kaldığı 18 takımlı Bundesliga 2'de 47 puanla 6. sırada yer alıyor.

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