Almanya'da çifte bayram: Türkiye, EURO 2024'e galibiyetle başladı

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar Mert Müldür'ün ceza sahası dışından 26. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Gürcistan ise 32. dakikada Mikautadze'nin golüyle skora denge sağladı.
Arda Güler, 62. dakikada kaydettiği golle Türkiye yeniden öne geçti ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Milli takım EURO 2024'e galibiyetle başlayarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
Mücadelenin 62. dakikasında rakip kaleye jeneriklik bir gol kaydeden Arda Güler, (19 yaş 114 gün) Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.
EN FAZLA İSABETLİ PAS
A Milli Takım, Gürcistan karşısında ilk yarıda yaptığı 303 isabetli pas ile Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.
⚽GOOOOLLL!! ARDA GÜLEEEERRRR!!! ALTIN ÇOCUK!! MÜKEMMEL GOL!! BİR JENERİKLİK GOL DAHA!!! ÖNE GEÇTİK!! pic.twitter.com/48j2O8viBS— TRT Spor (@trtspor) June 18, 2024
ZEKİ ÇELİK RİSKE EDİLMEDİ
Teknik direktör Vincenzo Montella, sağ bek Zeki Çelik'i riske etmeyerek yedek soyundurdu. İtalyan çalıştırıcı, sağ bekte Zeki Çelik yerine Mert Müldür'e görev verdi. Montella, dün düzenlenen basın toplantısında milli oyuncuyu riske etmek istemediğini belirterek "Tamamen toparlanmasını bekleyeceğim" açıklamasını yapmıştı.
FERDİ KADIOĞLU İLK 11'DE
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlığı atlatarak 11'de yer aldı. 24 yaşındaki sol bek, hazırlık maçlarında ilk 11'deki yerini alamamıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya ve Polonya hazırlık maçlarında Ay-yıldızlı futbolcuyu riske etmemiş yerine Mert Müldür'ü görevlendirmişti.
ARDA GÜLER SAĞ KANATTA
Ay-yıldızlı futbolcu Arda Güler, Gürcistan karşısında ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, Vincenzo Montella tarafından sağ kanatta görevlendirildi.
İspanyol devi Real Madrid formasıyla teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından sezonun son haftalarında sağ kanatta şans bulan 19 yaşındaki futbolcu, milli forma ile de aynı bölgede kendine yer buldu.
İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ
İspanya'nın spor gazeteleri internet sayfalarında Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.
Marca "Türk kutsalı Arda Güler", As, "Usta işi Arda Güler", El Pais "Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor", El Mundo "Güler'in ustalığı Türkiye'ye zorlu Gürcistan'a karşı zafer kazandırdı" ve Mundo Deportivo "Aman Allahım Arda Güler ne biçim bir gol icat etti" ifadelerini başlığına çıkardı.
Real Madrid'de sakatlık ve takım içindeki rekabetten dolayı bu sezon az süre alan Arda Güler'i Türkiye Milli Takımı formasıyla izlemek için büyük bir beklenti olduğunu vurgulayan Marca, şu yorumu yaptı:
"Genç Türk incisi, kendini haklı çıkarmak ve dünyaya geleceğin yıldızlarından biri olduğunu göstermek için iyi bir fırsat yakaladı. Ve hayal kırıklığına uğratmadı. Harika bir futbol oynamadı ama maçın sonucunu belirleyen şutu attı. Güler'in pek çok özelliği var ama hepsinden önemlisi nefis, ayrıcalıklı bir sol ayak. Topu istediği yere koyma becerisine sahip."
Marca, "Montella'nın futbolcuları, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na zaferle başlamasını sağlamayı başardı." diye yazdı.
As gazetesi de "Real Madridli futbolcu, muhteşem bir sol vuruşla Türkiye'ye galibiyeti yaşattı." değerlendirmesini yaptı.
Haberde "Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'nda şık bir görünüm sergiledi. Bir başyapıta imza attı ve yalnızca en iyilere ayrılmış bir değere ulaştı. Türkiye eşsiz bir yeteneğe sahip. Sihirbaz Arda Güler, takımının Gürcistan karşısında aldığı galibiyetin efendisi ve ustasıydı." yorumu yapıldı.
"Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu, Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi bir çıkış yapamazdı." ifadelerini kullanan Mundo Deportivo da "Arda, saatte 118 km hızla attığı füzeyle Türkiye'yi Gürcistan'a karşı 2-1 öne geçirdi." ifadelerine yer verdi.
El Mundo gazetesi de "Turnuvalarda bazı yıldız futbolcular var ki en az Avrupa Şampiyonası kadar önemli. Bunlardan çok fazla yok ama buna sahip olan takımlardaki bu futbolcular sihirleriyle tribünde acı çeken taraftarlarını rahatlatma yeteneğine sahip. Arda Güler de bu oyunculardan biri ve belki de Ancelotti'nin onu bu kadar övmesinin nedeni de bu. Arda, bugün takımının kazanmasına yardımcı olmada belirleyici olmayı başardı." değerlendirmesini yaptı.
⚽GOOOOLLL!! MERT MÜLDÜR!!! BU GOLÜN TARİFİ YOK!! JENERİKLİK BİR GOL!! GÜRCİSTAN KARŞISINDA ÖNDEYİZ!! pic.twitter.com/qWKA9aDCkX— TRT Spor (@trtspor) June 18, 2024
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE İZLEDİ
A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.
Bakan Bak, mücadeleyi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.
BVB STADYUMU KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ
Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.
BVB Dortmund Stadyumu'nun büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.
Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.
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