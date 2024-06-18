Almanya'da çifte bayram: Türkiye, EURO 2024'e galibiyetle başladı

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI Mücadelenin 62. dakikasında rakip kaleye jeneriklik bir gol kaydeden Arda Güler, (19 yaş 114 gün) Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. EN FAZLA İSABETLİ PAS A Milli Takım, Gürcistan karşısında ilk yarıda yaptığı 303 isabetli pas ile Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.

ZEKİ ÇELİK RİSKE EDİLMEDİ



Teknik direktör Vincenzo Montella, sağ bek Zeki Çelik'i riske etmeyerek yedek soyundurdu. İtalyan çalıştırıcı, sağ bekte Zeki Çelik yerine Mert Müldür'e görev verdi. Montella, dün düzenlenen basın toplantısında milli oyuncuyu riske etmek istemediğini belirterek "Tamamen toparlanmasını bekleyeceğim" açıklamasını yapmıştı.



FERDİ KADIOĞLU İLK 11'DE



Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlığı atlatarak 11'de yer aldı. 24 yaşındaki sol bek, hazırlık maçlarında ilk 11'deki yerini alamamıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya ve Polonya hazırlık maçlarında Ay-yıldızlı futbolcuyu riske etmemiş yerine Mert Müldür'ü görevlendirmişti.



ARDA GÜLER SAĞ KANATTA



Ay-yıldızlı futbolcu Arda Güler, Gürcistan karşısında ilk 11'de başladı. Milli futbolcu, Vincenzo Montella tarafından sağ kanatta görevlendirildi.



İspanyol devi Real Madrid formasıyla teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından sezonun son haftalarında sağ kanatta şans bulan 19 yaşındaki futbolcu, milli forma ile de aynı bölgede kendine yer buldu.

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ



İspanya'nın spor gazeteleri internet sayfalarında Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.



Marca "Türk kutsalı Arda Güler", As, "Usta işi Arda Güler", El Pais "Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor", El Mundo "Güler'in ustalığı Türkiye'ye zorlu Gürcistan'a karşı zafer kazandırdı" ve Mundo Deportivo "Aman Allahım Arda Güler ne biçim bir gol icat etti" ifadelerini başlığına çıkardı.



Real Madrid'de sakatlık ve takım içindeki rekabetten dolayı bu sezon az süre alan Arda Güler'i Türkiye Milli Takımı formasıyla izlemek için büyük bir beklenti olduğunu vurgulayan Marca, şu yorumu yaptı:



"Genç Türk incisi, kendini haklı çıkarmak ve dünyaya geleceğin yıldızlarından biri olduğunu göstermek için iyi bir fırsat yakaladı. Ve hayal kırıklığına uğratmadı. Harika bir futbol oynamadı ama maçın sonucunu belirleyen şutu attı. Güler'in pek çok özelliği var ama hepsinden önemlisi nefis, ayrıcalıklı bir sol ayak. Topu istediği yere koyma becerisine sahip."