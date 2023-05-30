Almanya'da erken kutlama isyana dönüştü

Şampiyonluk kutlaması için sahaya akın eden taraftarın sevinci,, dakikalar sonra yerini isyana bıraktı.



Almanya 2. Ligi'nin son haftasında Sandhausen'i 1-0 yenen Hamburg, 90 dakika bitince kutlamalara başladı. Ancak unuttukları önemli bir hesap vardı.



Bundesliga'ya çıkma yarışındaki rakiplerinin maçı henüz bitmemişti. 90 dakikayı 2-1 geride tamamlayan Heidenheim, 90+3'te skoru eşitledi. 90+9'da galibiyet golünü de atan Heidenheim, şampiyonluk kutlayan Hamburg'u üçüncü sıraya iterek Bundesliga'ya yükseldi.



Hamburgluların dramı bununla bitmedi. Ev sahibi Sandhausen, sahadaki kutlamalara ara veren taraftarı "Hamburg, Bundesliga'ya çıktı" anonsuyla yanıltınca, kısa süreli bir coşku yaşandı.



İkinci kutlaması da boşa çıkan Hamburglular, stadyumu öfkeyle terk etti.



Son hafta kabusu yaşayan Hamburg'un Bundesliga'ya çıkma şansıysa hala sürüyor. Alman futbolunun köklü ekibi, Stuttgart ile oynayacağı play-off'u kazanırsa Bundesliga'ya resmen çıkacak.