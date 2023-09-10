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Almanya'da Hans Flick dönemi sona eriyor

Almanya Futbol Federasyonu, son maçlarda alınan kötü sonuçların ardından faturayı teknik direktör Hans Flick'e kestiği öne sürüldü. Öte yandan yerine gelmesi beklenen teknik direktörlerin de isimleri belli oldu.

Almanya'da Hans Flick dönemi sona eriyor

'da teknik direktör Hans Flick'in koltuğu sallantıda.

BILD'in haberine göre, Almanya Federasyonu Hans Flick'in görevine son vermeye hazırlanıyor.

Flick, dün akşam Japonya ile oynanan hazırlık karşılaşmasından 4-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almasının ardından 

Almanya son olarak katıldığı Katar Dünya Kupası'nda E grubunu Japonya ve İspanya'nın gerisinde 3. olarak bitirmiş, grup aşamalarında turnuvaya veda etmişti.

Almanya Milli Takımıyla 25 maça çıkan teknik adam bu mücadelelerde maç başına 1.72 puan ortalaması yakaladı.

FLICK'İN YERİNE GELMESİ BEKLENEN İSİMLER BELLİ OLDU

Hans Flick'in olası ayrılığını göz önünde bulunduran Almanya Futbol Federasyo'nunun Louis van Gaal ve Julian Nagelsmann isimlerinin üzerinde durduğu kaydedildi.

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