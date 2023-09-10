Almanya'da Hans Flick dönemi sona eriyor

Almanya'da teknik direktör Hans Flick'in koltuğu sallantıda.

BILD'in haberine göre, Almanya Futbol Federasyonu Hans Flick'in görevine son vermeye hazırlanıyor.

Flick, dün akşam Japonya ile oynanan hazırlık karşılaşmasından 4-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.



Son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almasının ardından

Almanya son olarak katıldığı Katar Dünya Kupası'nda E grubunu Japonya ve İspanya'nın gerisinde 3. olarak bitirmiş, grup aşamalarında turnuvaya veda etmişti.

Almanya Milli Takımıyla 25 maça çıkan teknik adam bu mücadelelerde maç başına 1.72 puan ortalaması yakaladı.

FLICK'İN YERİNE GELMESİ BEKLENEN İSİMLER BELLİ OLDU

Hans Flick'in olası ayrılığını göz önünde bulunduran Almanya Futbol Federasyo'nunun Louis van Gaal ve Julian Nagelsmann isimlerinin üzerinde durduğu kaydedildi.