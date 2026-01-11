Almanya'da olay: Stefan Kuntz'u şoke eden cinsel taciz suçlaması

Bild'in özel haberine göre Hamburg'daki kadın personeller, Stefan Kuntz'u cinsel tacizle suçladı. Kulübün, bu suçlamalar sonrası Kuntz'dan istifasını istediği aktarıldı.

ARALIK AYINDA BAŞVURU YAPILDI, ÜÇ KİŞİ DOĞRULADI

2025'in aralık ayının başında bir kadın personelin, kulübün denetleme kuruluna konuyla ilgili başvuruda bulunduğu ve yapılan araştırmalar neticesinde Kuntz'un davranışının uygunsuz olduğunun tespit edildiği yazıldı.

Yaşanan durumun olaya şahitlik eden üç kişi tarafından da doğrulandığına vurgu yapıldı.