Almanya'da olay: Stefan Kuntz'u şoke eden cinsel taciz suçlaması
11.01.2026 15:03
Selim Başeğmezer
Daha önce A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapmış olan Stefan Kuntz, Hamburg'daki görevinden istifa etmişti. Alman çalıştırıcı ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg'da sportif direktör olarak görev yapan Stefan Kuntz, 2 Ocak'ta istifa etmişti.
"Kişisel ve ailevi" nedenlerden dolayı istifa ettiği belirtilen Kuntz için şoke eden bir iddia gündeme geldi.
TACİZ SUÇLAMASI
Alman çalıştırıcı, Hamburg'da görev yaptığı süre içerisinde cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya…
Stefan Kuntz, daha önce A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Bild'in özel haberine göre Hamburg'daki kadın personeller, Stefan Kuntz'u cinsel tacizle suçladı. Kulübün, bu suçlamalar sonrası Kuntz'dan istifasını istediği aktarıldı.
ARALIK AYINDA BAŞVURU YAPILDI, ÜÇ KİŞİ DOĞRULADI
2025'in aralık ayının başında bir kadın personelin, kulübün denetleme kuruluna konuyla ilgili başvuruda bulunduğu ve yapılan araştırmalar neticesinde Kuntz'un davranışının uygunsuz olduğunun tespit edildiği yazıldı.
Yaşanan durumun olaya şahitlik eden üç kişi tarafından da doğrulandığına vurgu yapıldı.
Stefan Kuntz.
Haberin ayrıntılarında Hamburg'un denetleme kurulunun bağımsız bir hukuk firmasıyla anlaştığı ve bu firmanın, şikayette bulunan kadın personelle görüştüğüne dikkat çekildi.
Görüşmede suçlamayı yönelten personelin, Kuntz tarafından benzer davranışlara maruz kaldığını iddia ettiği başka bir kadın personelin adını verdiği ifade edildi.
İki personelin ifadelerinin Kuntz için yapılan değerlendirmenin belirleyici olduğuna yer verildi.
Stefan Kuntz.
Öte yandan Stefan Kuntz cephesinde ise dikkat çeken birçok gelişmenin yaşandığı belirtildi.
KUNTZ'DAN SAVCILIĞA ŞİKAYET
Haberde kadın personellerin kulübe şikayette bulunmasından birkaç gün sonra Kuntz'un, kendisini takip eden kimliği belirsiz kişiler hakkında Hamburg savcılığına şikayette bulunduğu bildirildi.