Almanya'da taraftarlar futbol maçında yapılan ırkçı tezahürata tepki gösterdi

Alman kamu televizyonu SWR, hafta sonu Essen kentinde 3. futbol liginde oynanan Kırmızı Beyaz Essen ile VfB Stuttgart II maçını yayınladı.



Maç öncesi Magdeburg'daki Noel pazarı saldırısının kurbanları için saygı duruşunda bulunuldu. Bu esnada bir taraftar, "Almanya, Almanlarındır." diye bağırdı.



Bunun üzerine stadyumdaki taraftarlar, hep birlikte defalarca "Naziler dışarı!." şeklinde haykırarak tepki gösterdi.



Polis, ırkçı tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 57 yaşındaki Kırmızı Beyaz Essen taraftarı Alman vatandaşını stadyumdan çıkardı.

Irkçı taraftarın maçlara girişinin yasaklandığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



Kırmızı Beyaz Essen Kulübünün basın sözcüsü Henrik Lerch, açıklamasında taraftarların ırkçı tezahürat yapan kişiye yönelik tepkisini doğru bulduklarını söyledi.