Almanya'da tüm zamanların bilet satış rekoru kırıldı

Almanya Birinci (Bundesliga ) ve İkinci (Bundesliga 2) Futbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunda tüm zamanların bilet satışı rekoru kırıldı.

Bundesliga'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Bundesliga ve Bundesliga 2'de toplam 21 milyon 404 bin 258 bilet satılarak tüm zamanların rekorunun kırıldığı belirtildi.

Maç başına ortalama seyirci sayısının ise 34 bin 974'e ulaşarak Almanya profesyonel futbol tarihinin en yüksek seviyesine çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Bundesliga'daki bilet satışlarının bir önceki sezona göre yüzde 9,1 artarak 12 milyon 718 bin 97 seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Bundesliga'da maç başına seyirci ortalamasının 38 bin 82'den 41 bin 562'ye yükseldiği, bu artışta Köln ve Hamburg'un geçen sezon Bundesliga'ya yükselmesinin önemli rol oynadığı vurgulandı.

Bundesliga 2'deki toplam bilet satışlarının ise bir önceki sezona göre düşüş göstererek 9 milyon 330 bin 725'ten 8 milyon 686 bin 161'e gerilediği belirtildi.