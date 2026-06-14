Almanya'dan Curaçao'ya gol yağmuru

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ilk maçında Almanya ile Curaçao, Houston'da yer alan NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Faslı hakem Jalal Jayed'in yönettiği mücadeleye hızlı başlayan Almanya, 6. dakikada Nmecha ile öne geçti.



Curaçao 21. dakikada Comenencia'nın fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. 38. dakikada Schlotterbeck ve 45+5. dakikada Havertz'ın penaltıdan attığı gollerle Panzerler, soyunma odasına 3-1 önde girdi.



İkinci yarıda Almanya gol yağmuruna devam etti. 47. dakikada Musiala, 68. dakikada Brown, 78. dakikada Deniz Undav ve 88. dakikada Havertz'in ağları sarsmasıyla Almanya sahadan 7-1 galip ayrıldı.



Almanya, grubun ikinci maçında Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Curaçao ise Ekvador ile oynayacak.