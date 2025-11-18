Almanya'nın gündem Leroy Sane: "Nagelsmann'ı susturdu"

Almanya Milli Takımı, dün yani 17 Kasım 2025 tarihinde oynanan maçta Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde etti.

Galatasaray'ın 29 yaşındaki yıldızı Leroy Sane, gösterdiği 2 gol ve 1 asistlik performansla karşılaşmaya damga vurdu.

Tecrübeli futbolcunun gösterdiği bu performans Alman basınında çok konuşuldu.

"NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Alman televizyon kanalı N-TV'nin resmi internet sitesinde yer alan özel haberde Leroy Sane'nin gösterdiği performansla birlikte teknik direktör Julian Nagelsmann'ın eleştirilerini haksız çıkardığı yorumu yapıldı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Leroy Sane, ortaya koyduğu oyunla Dünya Kupası'nda yer almayı ne kadar ciddiye aldığını gösterdi. Nagelsmann söylemleriyle birlikte onu kadroda düşünmediğini gösterdi. Peki, o ne yaptı? Sahaya tutkusunu yansıttı. O kesinlikle sıradan bir oyuncudan çok daha fazlası."

"SANE'NİN FANTASTİK GÜNÜ"

Karşılaşmanın ardından oyuncuların performanslarını puanlayan Ran.de adlı internet sitesi ise Slovakya maçının puanlamasının başlığını "Sane'nin Fantastik Günü" olarak belirledi. Ran.de, Sane'yi maçın oyuncusu olarak seçerken performansını şu şekilde yorumladı:

“Galatasaraylı yıldız kesinlikle fantastik bir gün geçirdi. Maçın başından itibaren etkisini hissettirdi ve oyunun kanatlara yayılmasına yardımcı oldu. Sağ kanattan yaptığı bindirmelerle Slovak defansını yıprattı ve çok net gol vuruşlarına imza attı. Devre arasından sonra da maçtaki etkinliğinden bir şey kaybetmedi. Tüm tehlikeli atakların içindeydi ve Ouedraogo'nun golünde asisti yapan isimdi.”