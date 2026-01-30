Alperen attı, Rockets kazandı. NBA'de toplu sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı 104-86 yenerek rakibinin dört maçlık galibiyet serisine son verdi.



State Farm Arena'da oynanan maçta Kevin Durant 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün 9 sayı, 13 ribaunt, 4 asist, Josh Okogie ise 10 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.



Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Hawks'ta CJ McCollum, 23 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Nickeil Alexander-Walker 20, Corey Kispert 17 sayı kaydetti.

ÇAYLAKLARDAN TOPLAM 83 SAYI



Charlotte Hornets'in deplasmanda Dallas Mavericks'i 123-121 yendiği maça iki takımın çaylak oyuncuları damga vurdu.



Mavericks'in aralık ayında 19 yaşına giren çaylağı Cooper Flagg, 49 sayı, 10 ribaunt, 3 asistlik performasıyla takımını sırtlarken, NBA'de bir genç oyuncunun bir maçta attığı en yüksek sayı rekorunu kırdı. Önceki rekor, 1980'de Detroit'e karşı 19 yaşında 45 sayı atan Cliff Robinson'a aitti.



Hornets'in 20 yaşındaki çaylağı Kon Knueppel ise 34 sayıyla kariyer rekoru kırdı.



Cooper Flagg ve Kon Knueppel, aynı koleje gidip bir NBA maçında birbirlerine karşı 30 ve daha fazla sayı kaydeden ilk çaylaklar oldu.