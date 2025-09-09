Alperen "Baba" Şengün, EuroBasket tarihine geçti: Türkiye-Polonya maçında olağanüstü performans!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı Alperen Şengün, Polonya maçına damgasını vurdu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket'te Polonya ile karşı karşıya gedi.
MAÇA DAMGA VURDU
Riga'da oynanan müsabaka, millilerin 91-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte 24 yıl sonra turnuvada adını yarı finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün'ün performansı maça damga vurdu.
TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ
Polonya karşısında 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik bir istatistik yakalayan Şengün, turnuva tarihine geçti.
TRIPLE-DOUBLE YAPAN EN GENÇ İSİM
23 yaşındaki pota altı oyuncusu, EuroBasket tarihinde triple-double yapmayı başaran en genç oyuncu oldu.
TARİHTEKİ 5. OYUNCU
Milli yıldız, ayrıca EuroBasket tarihinde triple-double yapan 5. oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.
"HALA AÇIZ"
Maç sonunda konuşan Şengün, "Yine kazandık ama hala açız, inşallah kupayı kazanacağız." ifadelerini kullandı.
"BABA ŞENGÜN"
FIBA EuroBasket, son 16'daki İsveç maçı öncesinde X hesabında "Bebek Jokic değil. Ona 'Baba Şengün' deyin." ifadesini kullanmıştı.
Milli oyuncunun NBA'de formasını giydiği Houston Rockets da FIBA'nın Şengün hakkındaki paylaşımını kendi hesabından aktarmıştı.
