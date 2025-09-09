NTV.COM.TR

Alperen "Baba" Şengün, EuroBasket tarihine geçti: Türkiye-Polonya maçında olağanüstü performans!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı Alperen Şengün, Polonya maçına damgasını vurdu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket'te ile karşı karşıya gedi.

MAÇA DAMGA VURDU

Riga'da oynanan müsabaka, millilerin 91-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte 24 yıl sonra turnuvada adını yarı finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 'ün performansı maça damga vurdu.

TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ

Polonya karşısında 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik bir istatistik yakalayan Şengün, turnuva tarihine geçti.

Alperen "Baba" Şengün, EuroBasket tarihine geçti: Türkiye-Polonya maçında olağanüstü performans! - 1 Alperen Şengün, rakibine karşı potaya doğru hücum ediyor.

TRIPLE-DOUBLE YAPAN EN GENÇ İSİM

23 yaşındaki pota altı oyuncusu, EuroBasket tarihinde triple-double yapmayı başaran en genç oyuncu oldu.

TARİHTEKİ 5. OYUNCU

Milli yıldız, ayrıca EuroBasket tarihinde triple-double yapan 5. oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

"HALA AÇIZ"

Maç sonunda konuşan Şengün, "Yine kazandık ama hala açız, inşallah kupayı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Alperen "Baba" Şengün, EuroBasket tarihine geçti: Türkiye-Polonya maçında olağanüstü performans! - 2

"BABA ŞENGÜN"

FIBA EuroBasket, son 16'daki İsveç maçı öncesinde X hesabında "Bebek Jokic değil. Ona 'Baba Şengün' deyin." ifadesini kullanmıştı.

Milli oyuncunun NBA'de formasını giydiği Houston Rockets da FIBA'nın Şengün hakkındaki paylaşımını kendi hesabından aktarmıştı.

