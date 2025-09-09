Alperen "Baba" Şengün, EuroBasket tarihine geçti: Türkiye-Polonya maçında olağanüstü performans!

TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ Polonya karşısında 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik bir istatistik yakalayan Şengün, turnuva tarihine geçti.

Maç sonunda konuşan Şengün, "Yine kazandık ama hala açız, inşallah kupayı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Milli yıldız, ayrıca EuroBasket tarihinde triple-double yapan 5. oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

23 yaşındaki pota altı oyuncusu, EuroBasket tarihinde triple-double yapmayı başaran en genç oyuncu oldu.

"BABA ŞENGÜN"



FIBA EuroBasket, son 16'daki İsveç maçı öncesinde X hesabında "Bebek Jokic değil. Ona 'Baba Şengün' deyin." ifadesini kullanmıştı.



Milli oyuncunun NBA'de formasını giydiği Houston Rockets da FIBA'nın Şengün hakkındaki paylaşımını kendi hesabından aktarmıştı.