Alperen Şengün, Avrupa'yı mest etti: "Akılalmaz seviyede, turnuvanın en iyisi!"
İspanyol, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı altın madalya adayı olarak göstererek pivot Alperen Şengün'ü öne çıkardı.
Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Takım, İspanyol basınında övgüler aldı.
"AKILALMAZ SEVİYEDE"
AS Gazetesi "Türkiye'nin altın düşü devam ediyor" başlığını atarak İsveç karşısında zorlanarak kazanan Türkiye'nin çözümü her zamanki gibi Alperen Şengün'de bulduğunu vurguladı.
Haberde, "Maçın kritik anlarında soğukkanlılığını koruyan ve ellerini sıcak tutan kişi Alperen Şengün, turnuvanın şu ana kadarki en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi. İsveç maçının sonuna doğru performansı akılalmaz seviyelere çıktı." ifadeleri kullanıldı.
"TÜRKİYE'NİN KURTARICISI"
"Onuruyla kaybeden bir İsveç'e karşı Türkiye'nin kurtarıcısı Şengün" başlığını atan Marca Gazetesi de, "Türkiye çok zorlandı, turnuvanın başından beri takımının kahramanı olan Alperen Şengün 24 sayı attı." yazdı.
Türkiye'nin aradığı liderliği Şengün'de bulduğunu kaydeden İspanyol gazetesi, Türk pivotun takımını sırtlayan performans ortaya koyduğunu belirtti.
"ŞENGÜN'Ü YENEMEDİ"
El Mundo Deportivo da Alperen Şengün'ün performansına değinerek "İsveç başarıya çok yakındı ancak Alperen Şengün'ü yenemedi" ifadesini başlığına çıkararak "Şengün sonucu belirleyici bir pivot oldu." şeklinde değerlendirme yaptı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Alperen Şengün
- A Milli Erkek Basketbol Takımı
- Eurobasket