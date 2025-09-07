Alperen Şengün, Avrupa'yı mest etti: "Akılalmaz seviyede, turnuvanın en iyisi!"

Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Takım, İspanyol basınında övgüler aldı.



"AKILALMAZ SEVİYEDE"



AS Gazetesi "Türkiye'nin altın düşü devam ediyor" başlığını atarak İsveç karşısında zorlanarak kazanan Türkiye'nin çözümü her zamanki gibi Alperen Şengün'de bulduğunu vurguladı.



Haberde, "Maçın kritik anlarında soğukkanlılığını koruyan ve ellerini sıcak tutan kişi Alperen Şengün, turnuvanın şu ana kadarki en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi. İsveç maçının sonuna doğru performansı akılalmaz seviyelere çıktı." ifadeleri kullanıldı.