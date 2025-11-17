Alperen Şengün: Birbirimize çok güveniyoruz

ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli sporcu Alperen Şengün, takım arkadaşı Kevin Durant ile "iyi bir kimya yakaladıklarını" ve bunun daha da iyiye gideceğini söyledi.



NBA'de 117-113 kazandıkları Orlando Magic maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Alperen Şengün, kariyerinde 15 kez All-Star seçilen ve bu yaz takasla Rockets'a gelen 37 yaşındaki Kevin Durant ile çok iyi iletişimlerinin olduğunu kaydetti.



Kevin Durant ile maç sırasında ve sonrasında sürekli konuştuklarını belirten milli oyuncu, "Birbirimize çok güveniyoruz. Bu takımın neler yapabileceklerinin farkındayız. Her şey yolunda, daha da iyiye gidecek. Daha 12 maç oynadık. İlişkimiz zaten harika ama aramızdaki kimya daha da iyiye gidecek." diye konuştu.



“KÖTÜ GİTTİĞİNDE KENARA BİLE BAKMAK İSTEMİYOR”



Kevin Durant ile oynamanın çok eğlenceli olduğunu aktaran Alperen, "Çok genç oyuncumuz olduğunu biliyor. Sahaya çıkıyor ve sadece maçı kazanmak istiyor. Kötü gittiğinde kenara bile bakmak istemiyor. Onu takımımızda görmek harika." dedi.



Alperen, takımın savunmasının eskisi kadar iyi olup olmadığıyla ilgili soruya, "Yeni oyuncularımız var. Geçen yıl takımımızda Fred vardı, yol gösteriyordu, çok konuşuyordu. Fred'i kaybettik ama Josh harika bir oyuncu. Kevin Durant alışıyor. Gittikçe daha iyi olacağız. Hücumumuz harika, savunmamız da daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu, istediği performansı yakalayamadığı zamanlarda bu durumun kendisini daha da motive ettiğini dile getirerek, "Kendime kızıyorum ve daha iyi oynamam gerektiğini düşünüyorum. Kendimi motive ediyorum. İlk yarıdaki gibi oynarsam ertesi gün Ime Udoka ile maç tekrarı izleyeceğimizi biliyorum. Kaybetmek istemiyorum, bu yüzden kazanmak için ne gerekiyorsa yapmalıyım." değerlendirmesinde bulundu.