Alperen Şengün double double ile oynadı, Houston 22 sayı fark attı

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Atlanta Hawks’ı 117-95’lik skorla yendi ve 42. galibiyetini kazandı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Kevin Durant ise 25 sayı, 6 asistle, 3 ribaund, 2 blok ve 2 top çalma ile müsabakayı tamamladı. Ligdeki 32. yenilgisini alan Atlanta’da ise Nickeil Alexander-Walker 21 sayı ve CJ McCollum ise 17 sayılık katkı verdi.

YURTSEVEN'Lİ GOLDEN STATE, DETROİT'E MAĞLUP



Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors, deplasmanda Detroit Pistons'a 115-101 mağlup oldu. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 8 sayı, 6 ribaunt ve 2 asisti galibiyet için yeterli olmadı. Warriors'ta Brandin Podziemski 15 sayı, De'Anthony Melton ve Gary Payton ise 14'er sayısı kaydetti. Detroit Pistons'da Jalen Duren 23 sayı, Daniss Jenkins 22 sayı ve Paul Reed ise 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Doğu Konferansı ekibi Pistons, play-off'u garantileyen ilk takım oldu.

NBA’DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI



Brooklyn Nets: 92 - New York Knicks: 93

Detroit Pistons: 115 - Golden State Warriors: 101

Houston Rockets: 117 - Atlanta Hawks: 95

Memphis Grizzlies: 112 - Boston Celtics: 117

Minnesota Timberwolves: 104 - Portland Trail Blazers: 108

Denver Nuggets: 121 - Toronto Raptors: 115