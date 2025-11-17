Alperen Şengün "double-double" yaptı, Houston Rockets uzatmada kazandı
17.11.2025 10:10
Reuters
NBA'de Houston Rockets, Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti.
NBA'de sezona 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle giriş yapan Houston Rockets, 7 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Orlando Magic'i ağırladı.
Normal süresi 112-112'lik beraberlikle sonuçlanan maçta kazananı uzatma periyodu belirledi.
5 dakikalık çeyreğin sonunda kazanan 117-113'lük skorla Rockets oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle oynayarak "double-double" yaptı.
Rockets'ın diğer süperstarı Kevin Durant, attığı 35 sayıyla birlikte maçın en skorer oyuncusu oldu.
Orlando Magic'te ise Franz Wagner karşılaşmayı 29 sayıyla tamamladı.
Bu sezon Houston Rockets forması atlında 12 maça çıkan Kevin Durant, maç başına 25.9 sayı ortalamasıyla oynuyor.