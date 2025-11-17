Alperen Şengün "double-double" yaptı, Houston Rockets uzatmada kazandı

NBA'de sezona 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetle giriş yapan Houston Rockets, 7 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Orlando Magic'i ağırladı.

Normal süresi 112-112'lik beraberlikle sonuçlanan maçta kazananı uzatma periyodu belirledi.

5 dakikalık çeyreğin sonunda kazanan 117-113'lük skorla Rockets oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaund ve 8 asistle oynayarak "double-double" yaptı.

Rockets'ın diğer süperstarı Kevin Durant, attığı 35 sayıyla birlikte maçın en skorer oyuncusu oldu.

Orlando Magic'te ise Franz Wagner karşılaşmayı 29 sayıyla tamamladı.