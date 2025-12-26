Alperen Şengün double-double yaptı, Rockets kazandı

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşmayla devam etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 119-96'lık skorla yenerek toplamda 18. galibiyetini elde etti.

Ligde 2 maç sonra kazanan Houston'da Alperen, 31 dakika süre aldığı maçta 14 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Amen Thompson 26 sayı ve Kevin Durant de 25 sayıyla mücadele etti.

Bu sezonki üst üste 3, toplamda da 10. yenilgisini alan Lakers'ta ise Luka Doncic 25 sayı, 7 ribaund ve LeBron James 18 sayı, 5 asistle müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 126 - Cleveland Cavaliers: 124

Oklahoma City Thunder: 102 - San Antonio Spurs: 117

Golden State Warriors: 126 - Dallas Mavericks: 116

Los Angeles Lakers: 96 - Houston Rockets: 119

Denver Nuggets: 142 - Minnesota Timberwolves: 138