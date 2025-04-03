NTV.COM.TR

Alperen Şengün double-double yaptı, Rockets play-off'u garantiledi

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, play-off'a kalmayı garantiledi. Şengün, geceye double-double performansıyla damga vurdu.

Alperen Şengün double-double yaptı, Rockets play-off'u garantiledi

Houston Rockets, milli basketbolcu 'ün 15 sayı, 14 ribaunt, 9 asistle "double-double" performans sergilediği maçta Utah Jazz'ı 143-105 mağlup etti.

'de 9 maç yapıldı. Jalen Green'in 22, Dillon Brooks 21 sayılık katkı yaptığı Toyota Center'daki müsabakada sezonun 50. galibiyetine imza atan Rockets, NBA play-off'larına katılmayı garantiledi.

Jazz'da Isaiah Collier 22 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşı Collin Sexton, 18 sayılık katkı yaptı.

Batı konferansında 50 galibiyet, 27 yenilgiyle 2. sıradaki Houston Rockets'in play-off'taki rakibi sıralamanın kesinleşmesinin ardından Los Angeles Clippers veya Memphis Grizzlies olacak.

Utah Jazz ise 16 galibiyet, 61 mağlubiyetle Batı konferansının 15. yani son sırasında bulunuyor.

GILGEOUS-ALEXANDER 33 ATTI, THUNDER ÜST ÜSTE 11. KEZ KAZANDI

Oklahoma City Thunder, evi Paycom Center'da Detroit Pistons'ı 119-103 yenerek üst üste 11. galibiyetine yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayısıyla uzandı.

Thunder'da Jalen Williams'ın 23 sayı kaydettiği maçta takım arkadaşı Chet Holmgren 22 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Tim Hardaway Jr., Pistons adına 23 sayı attı.

Oklahoma City Thunder, 64 galibiyet, 11 mağlubiyetle Batı konferansının zirvesinde bulunurken Detroit Pistons, 42 galibiyet, 32 yenilgiyle Doğu konferansının 5. sırasında yer alıyor.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Sacramento Kings: 116-111

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-105

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 124-105

Boston Celtics-Miami Heat: 103-124

Houston Rockets-Utah Jazz: 143-105

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 120-118

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-113

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 119-103

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 114-98

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...