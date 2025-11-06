Alperen Şengün "double-double" yaptı; Rockets rahat kazandı
06.11.2025 10:21
Reuters
NBA'de Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i 124-109 mağlup etti.
NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'e konuk oldu.
Amen Thompson'ın 28 sayı, 10 ribaund ile kendisi adına sezonun en iyi performansını ortaya koyduğu maçın kazananı 124-109'luk skorla Rockets oldu.
Alperen Şengün 20 sayı, 16 ribaund ile oynayarak "double-double" yaptı.
Memphis Grizzlies'te ise benchten gelen Cam Spencer attığı 19 sayıyla birlikte takımının en skorer oyuncusu oldu.
Ime Udoka'nın çalıştırdığı Houston Rockets, bu sezonki beşinci galibiyetini almış oldu.