Alperen Şengün double-double yaptı, Rockets zafere uzandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA ) Houston Rockets , milli oyuncu Alperen Şengün 'ün "double-double" performans sergilediği maçta Denver Nuggets'ı 110-100 yendi.

Toyota Center'da Nuggets'ı ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 20 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Kevin Durant 23 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle Rockets'ın bu sezonki 8. galibiyetine katkı sağladı.

Nuggets'ta Jamal Murray'nin 38 sayı ve Nikola Jokic'in 25 sayı, 16 ribaunt, 9 asistlik performansı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.

WEMBANYAMA 40 SAYI ATTI, SPURS KAZANDI

San Antonio Spurs, Mortgage Matchup Center'da konuk olduğu Phoenix Suns'ı 122-96 mağlup etti.

Tamamı üst üste 9. galibiyetini elde eden Spurs'te 25 dakika sahada kalan Victor Wembanyama, mücadeleyi 40 sayı, 11 ribaunt, 9 blokla bitirdi.

Wembanyama, NBA tarihinde Kareem Abdul-Jabbar ve David Robinson'dan sonra birden fazla maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 8 blok üreten üç oyuncudan biri oldu.

Suns'ta ise Devin Booker'ın 32 sayı, 4 asistlik performansı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.