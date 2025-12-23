Alperen Şengün ilk 10'a kaldı, Jokic'le yarışıyor
23.12.2025 17:03
Milli basketbolcu Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı. Şengün dev isimlerle yarışıyor.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.
"Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülüne, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan Alperen Şengün de aday gösterildi.
Ödülü kazanan sporcu, 16 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da törenle ilan edilecek.
Listede şu sporcular bulunuyor:
Alperen Şengün (Türkiye) - Basketbol
David Popovici (Romanya) - Yüzme
Distria Krasniqi (Kosova) - Judo
Emmanouil Karalis (Yunanistan) - Atletizm
Zrinka Ljutic (Hırvatistan) - Alp disiplini
Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol
Stefanos Douskos (Yunanistan) - Kürek
Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) - Basketbol
Aleksandar Nikolov (Bulgaristan) - Voleybol
Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter
SON MAÇI
NBA'de Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Sacramento Kings'e 125-124 mağlup oldu.
Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün mücadeleyi 28 sayı ve 6 ribauntla tamamladı.