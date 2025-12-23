Alperen Şengün ilk 10'a kaldı, Jokic'le yarışıyor

23.12.2025

Milli basketbolcu Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı. Şengün dev isimlerle yarışıyor.

 Milli basketbolcu Alperen Şengün, "Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.
 

"Balkanlar'da Yılın Sporcusu" ödülüne, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan Alperen Şengün de aday gösterildi.
 

Ödülü kazanan sporcu, 16 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da törenle ilan edilecek.
 

Listede şu sporcular bulunuyor:
 

Alperen Şengün (Türkiye) - Basketbol

David Popovici (Romanya) - Yüzme

Distria Krasniqi (Kosova) - Judo

Emmanouil Karalis (Yunanistan) - Atletizm

Zrinka Ljutic (Hırvatistan) - Alp disiplini

Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol

Stefanos Douskos (Yunanistan) - Kürek

Giannis Antetokounmpo (Yunanistan) - Basketbol

Aleksandar Nikolov (Bulgaristan) - Voleybol

Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter

SON MAÇI

NBA'de Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Sacramento Kings'e 125-124 mağlup oldu. 

 

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün mücadeleyi 28 sayı ve 6 ribauntla tamamladı.

 