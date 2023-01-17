Alperen Şengün LeBron James düellosu: Kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı mücadelesinde Los Angeles Lakers, Houston Rockets'i ağırladı.
Lakers, Houston karşısında sahadan 140-132'lik skor ile galip gelmeyi başardı.
Karşılaşmaya Milli oyuncu Alperen Şengün'ün, Lakers'ın yıldızı LeBron James'e meydan okuması damga vurdu.
Alperen Şengün, Lakers karşısında maçın ilk yarısında 20 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 3 blok ve 9/11 saha içi isabeti yakalayarak takımını ayakta tutan isim oldu.
EN GENÇ PİVOT OLDU
Maçın devamında üst düzey performansına devam eden Alperen, karşılaşmayı 33 sayı, 15 ribaunt, 4 blok ve 6 asistle tamamladı.
Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.
LeBron James ise takımı adına galibiyeti getiren isim oldu. NBA yıldızı maçı 48 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik performans ile tamamladı.
GURUR GECESİ ⤵️— NBA Türkiye (@NBATurkiye) January 17, 2023
🇹🇷 33 Sayı (Kariyer Rekoru)
🚀 15 Ribaund
👏 6 Asist
💪 4 Blok@AlperennSengun'ün kariyer gecesinden en iyiler burada! #Rockets pic.twitter.com/53lUZ8767T