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Alperen Şengün LeBron James düellosu: Kariyer rekoru kırdı

NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Lakers deplasmanından 140-132'lik skorla mağlup ayrıldı. Lakers'ta LeBron James yıldızlaşırken; Milli basketbolcu Alperen Şengün, hem kariyer hem de NBA rekoru kırdı.

Alperen Şengün LeBron James düellosu: Kariyer rekoru kırdı

Amerikan Ligi'nde () Batı Konferansı mücadelesinde Los Angeles Lakers, Houston Rockets'i ağırladı.

Lakers, Houston karşısında sahadan 140-132'lik skor ile galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmaya Milli oyuncu 'ün, Lakers'ın yıldızı LeBron James'e meydan okuması damga vurdu.

Alperen Şengün, Lakers karşısında maçın ilk yarısında 20 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 3 blok ve 9/11 saha içi isabeti yakalayarak takımını ayakta tutan isim oldu.

EN GENÇ PİVOT OLDU

Maçın devamında üst düzey performansına devam eden Alperen, karşılaşmayı 33 sayı, 15 ribaunt, 4 blok ve 6 asistle tamamladı.

Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.

LeBron James ise takımı adına galibiyeti getiren isim oldu. NBA yıldızı maçı 48 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik performans ile tamamladı.

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