Alperen Şengün LeBron James düellosu: Kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı mücadelesinde Los Angeles Lakers, Houston Rockets'i ağırladı.



Lakers, Houston karşısında sahadan 140-132'lik skor ile galip gelmeyi başardı.



Karşılaşmaya Milli oyuncu Alperen Şengün'ün, Lakers'ın yıldızı LeBron James'e meydan okuması damga vurdu.



Alperen Şengün, Lakers karşısında maçın ilk yarısında 20 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 3 blok ve 9/11 saha içi isabeti yakalayarak takımını ayakta tutan isim oldu.

EN GENÇ PİVOT OLDU



Maçın devamında üst düzey performansına devam eden Alperen, karşılaşmayı 33 sayı, 15 ribaunt, 4 blok ve 6 asistle tamamladı.



Milli basketbolcu, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.



LeBron James ise takımı adına galibiyeti getiren isim oldu. NBA yıldızı maçı 48 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik performans ile tamamladı.