Alperen Şengün maça damga vurdu: Çabası galibiyete yetmedi

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Spurs, Rockets'ı 11 sayı farkla mağlup etti. Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği müsabakada 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Kevin Durant 24, Reed Sheppard 16 ve Amen Thompson ise 14 sayı kaydetti. Spurs'te Stephon Castle 14 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparken Harrison Barnes 24 sayıyla oynadı.

Julian Champagnie ve Victor Wembanyama ise 22'şer sayıyla maçı tamamladı. Rockets, bu sonuçla 8. karşılaşmasında 3. yenilgisini yaşadı. Spurs ise 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı.