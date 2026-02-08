Alperen Şengün NBA All-Star kadrosunda

Milli basketbolcu, Alperen Şengün All Star'a seçildi.

Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander yerine All Star kadrosuna dahil edildi.



NBA'de Houston Rockets formasını giyen Şengün, kariyerinde 2. kez NBA All Star'a seçildi.



SON MAÇ PERFORMANSI

Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez triple-double yapmıştı.



BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Alperen Şengün’ü, üst üste ikinci kez NBA All Star’a seçilmesinden dolayı tebrik etti.



NBA'DEN ALPEREN PAYLAŞIMI