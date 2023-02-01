Alperen Şengün NBA All-Star'ın 'Yükselen Yıldızlar' maçında sahaya çıkacak

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NBA'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City'de 18 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, 11'i çaylak, 10'u ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek.



Oyuncuların 4 takıma ayrılacağı organizasyonda eski basketbolcular Pau Gasol, Joakim Noah, Deron Williams ve Jason Terry antrenörlük yapacak. Gasol, Noah ve Williams, çaylak ve ikinci sezonunu geçiren oyuncuları draft ederek 7'şer kişiden 3 takım oluşturacak. Terry ise NBA Gelişim Ligi oyuncularının antrenörlüğünü üstlenecek.



Yarı final maçlarından galip ayrılan ekipler, finalde karşılaşacak. Süresiz oynanacak mücadelelerde hedef skor uygulaması geçerli olacak. Yarı finallerde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.

SAHADA OLACAK İSİMLER



Paolo Banchero, Scottie Barnes, Evan Mobley, Josh Giddey gibi oyuncuların yer alacağı ve ligde ikinci sezonunu geçiren Alperen Şengün'ün de dahil olduğu etkinlikte sahaya çıkacak isimler şöyle:



Çaylak oyuncular: Paolo Banchero (Orlando Magic), Jalen Duren, Jaden Ivey (Detroit Pistons), AJ Griffin (Atlanta Hawks), Walker Kessler (Utah Jazz), Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard (Indiana Pacers), Keegan Murray (Sacramento Kings), Jabari Smith Jr (Houston Rockets), Jeremy Sochan (San Antonio Spurs), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)



İkinci sezonunu geçiren oyuncular: Jose Alvarado, Trey Murphy (New Orleans Pelicans), Scottie Barnes (Toronto Raptors), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Jalen Green, Alperen Şengün (Houston Rockets), Quentin Grimes (New York Knicks), Bones Hyland (Denver Nuggets), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Franz Wagner (Orlando Magic)



NBA Gelişim Ligi oyuncuları: Sidy Cissoko, Scoot Henderson, Mojave King, Kenneth Lofton Jr, Mac McClung, Leonard Miller, Scotty Pippen Jr

