Alperen Şengün, NBA'in ilk 10'unda
08.11.2025 03:59
AA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sezonun en değerli oyuncusu (MVP) sıralamasında ilk 10'da yer aldı.
NBA'de performansıyla dikkat çeken, 18 yıl sonra ilk kez All-Star'a katılmayı başaran Türk basketbolcu olan Alperen Şengün bir başarıya daha imza attı.
Şengün, 2025-26 sezonunun MVP'si listesine girdi. Bu sezon 22.4 sayı, 9.9 ribaunt ve 7.3 asist ortalaması yakalayan milli basketbolcu listenin 10'uncu sırasında yer aldı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, Oklahoma City Thunder oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, bu sezon gösterdiği 33.3 sayı, 6.3 asist, 5.4 ribaunt ortalamasıyla MVP sıralamasında ilk sırada.
Gilgeous-Alexander ve Alperen dışında ilk 10'da sırasıyla Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Josh Giddey (Chicago Bulls), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Stephen Curry (Golden State Warriors) bulunuyor.