Alperen Şengün, Rockets’ı beşinci galibiyete taşıdı

Alperen Şengün NBA'deki performansıyla tüm dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor.

Houston Rockets deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 114-104 mağlup etti. Bu galibiyette en büyük pay ise 28 sayı 11 ribauntluk katkıyla Alperen Şengün ile 20 sayıyla Kevin Durant'ın oldu.

Maçta Aaron Holiday 18 sayı, Jabari Smith Jr. 14 sayı kaydetti. Amen Thompson ise 12 sayı, dokuz ribaunt, altı asist ve beş top çalma ile oynadı.

Bu skorla Houston Rockets; Toronto Raptors (deplasman), Boston Celtics, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies maçlarının ardından üst üste 5'inci galibiyetini almış oldu.