Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü, Rockets kazandı
01.11.2026 10:40
Alperen Şengün, sezon başından itibaren gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Rockets'ın Thunder'ı mağlup ettiği maçta triple-double'a yaklaştı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 119-98 yendi.
Toyota Center'da Thunder'ı ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 1 blokla oynadı.
Sezonun 6. galibiyetini alan Rockets'ta Jabari Smith Jr 30 ve Marcus Smart 24 sayı kaydetti.
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 26 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkısı, sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.
WEMBY 43 SAYI ATTI, SPURS KAZANDI
San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 121-111 mağlup etti.
Dördüncü galibiyetini alan Spurs'te Victor Wembanyama 43 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 6 blok üretti. Dylan Harper 25 ve De'Aaron Fox 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Üçüncü mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta Ayo Dosunmu 27, Jaden McDaniels ve Jonathan Kuminga 19'ar sayı attı.
Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise takımının Charlotte Hornets'ı 109-104 yendiği maçı 2 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.