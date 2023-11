Alperen Şengün'den 31 sayı 9 ribaunt ve 6 asist

SONUÇLAR

Boston Celtics-Chicago Bulls: 124-97



Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 115-103



Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 128-105



Miami Heat-Milwaukee Bucks: 124-131



New York Knicks-Charlotte Hornets: 115-91



Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 106-103



Dallas Mavericks-Houston Rockets: 121-115



Sacramento Kings-Golden State Warriors: 124-123



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU



NBA'de oynanan sezon içi turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.



Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:



New York Knicks-Milwaukee Bucks



Boston Celtics-Indiana Pacers



Phoenix Suns-Los Angeles Lakers



New Orleans Pelicans-Sacramento Kings