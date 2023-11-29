Alperen Şengün'den 31 sayı 9 ribaunt ve 6 asist

NBA'de sezon içi turnuvasına 8 maçla devam edildi. Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilediği ve takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta Mavericks'e 6 farkla yenildi.



Mavericks'te Luka Doncic'in 41 sayı, 9'ar ribaunt ve asisti galibiyeti getirdi.



Sezon içi turnuvasında; Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 131-124 yendi.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı ve Damian Lillard ise 32 sayı atarak toplamda 65 sayı kaydetti.



Miami Heat'te Bam Adebayo ise 31 sayı atmasına rağmen bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR Boston Celtics-Chicago Bulls: 124-97



Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 115-103



Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 128-105



Miami Heat-Milwaukee Bucks: 124-131



New York Knicks-Charlotte Hornets: 115-91



Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 106-103



Dallas Mavericks-Houston Rockets: 121-115



Sacramento Kings-Golden State Warriors: 124-123



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU



NBA'de oynanan sezon içi turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.



Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:



New York Knicks-Milwaukee Bucks



Boston Celtics-Indiana Pacers



Phoenix Suns-Los Angeles Lakers



New Orleans Pelicans-Sacramento Kings