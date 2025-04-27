Alperen Şengün'den double-double

Seride 2-1 öne geçen Warriors'ta, Stephen Curry 36 sayı, Buddy Hield 17 sayı ve Gary Payton da 16 sayıyla mücadele etti. Houston'da Alperen Şengün, 33 dakika kaldığı parkede 15 sayı, 11 ribaund, 4 asistle oynarken, Fred VanVleet de 17 sayı kaydetti.

OKLAHOMA CİTY THUNDER YARI FİNALE YÜKSELDİ



Oklahoma City Thunder, FedExForum'da oynadığı Memphis Grizzlies'ı 117-115'lik skorla yenerek seriyi 4-0 yaptı ve Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 38 sayıyla ön plana çıkarken, Jalen Williams da 23 sayıyla eşlik etti. Memphis'te ise Scotty Pippen Jr. 30 sayı ve Santi Aldama ile Desmond Bane de 23'şer sayıyla karşılaşmayı tamamladı.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Doğu Konferansı

Miami Heat: 87 - Cleveland Cavaliers: 124



Batı Konferansı

Memphis Grizzlies: 115 - Oklahoma City Thunder: 117

Los Angeles Clippers: 99 - Denver Nuggets: 101

Golden State Warriors: 104 - Houston Rockets: 93