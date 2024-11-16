Alperen Şengün'den triple-double

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 125-104 mağlup etti.



Rockets'ta Jabari Smith, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.



Clippers'ta James Harden'ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



CAVALİERS NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR



Sezona namağlup devam eden Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Chicago Bulls'u 144-126 mağlup ederek 14'te 14 yaptı.



Cleveland Cavaliers, NBA tarihinde sezona 14 galibiyetle başlayan 6. takım konumunda bulunuyor.



Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 37 sayıyla galibiyette katkı sağladı.



Coby White'ın attığı 29 sayı, Bulls'un mağlubiyetini engelleyemedi.



LEBRON'DAN KARİYERİNDE BİR İLK



Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'u 120-115 mağlup etti.



Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı, 12 ribaunt, LeBron James ise 15 sayı, 16 ribaunt ve 12 asistle oynadı. Böylece, James, NBA kariyerinde ilk kez üst üste 4 kez triple-double yaptı.



Spurs'ta ise Victor Wembanyama, 28 sayı 14 ribauntla mağlubiyete engel olamadı.



FOX'UN 60 SAYISI YETMEDİ



Minnesota Timberwolves, deplasmanda Sacramento Kings'i uzatmaların ardından 130-126 yendi.



Timberwolves'ta Anthony Edwards, 36 sayıyla oynadı ve takımını galibiyete taşıdı.



De'Aaron Fox'un 60 sayısı, Kings'e galibiyet getirmeye yetmedi.