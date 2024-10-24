Alperen Şengün'den yeni sezona etkileyici başlangıç

Alperen Şengün, yeni sezona etkileyici başlangıç yaptı.

Alperen'in NBA'de 35 dakika süre aldığı mücadelede, Houston sahasında Charlotte'a 110-105 yenildi.

25 SAYI VE 18 RİBAUNT



Bu hafta imzaladığı 185 milyon dolarlık sözleşme ile Türk spor tarihine geçen 22 yaşındaki pivot, 25 sayı ve 18 ribauntın yanı sıra, 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok yaptı.

10 sayı-10 ribaunt barajını 8 dakikada aşmayı başaran Alperen, NBA kariyerindeki dördüncü sezonda en hızlı double double'ını yaptı.