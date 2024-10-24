Alperen Şengün'den yeni sezona etkileyici başlangıç
Alperen Şengün, NBA'de yeni sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Milli basketbolcu, Houston Rockets'ın ilk maçında 25 sayı ve 18 ribauntla double double yaptı.
Alperen Şengün, yeni sezona etkileyici başlangıç yaptı.
Alperen'in NBA'de 35 dakika süre aldığı mücadelede, Houston sahasında Charlotte'a 110-105 yenildi.
25 SAYI VE 18 RİBAUNT
Bu hafta imzaladığı 185 milyon dolarlık sözleşme ile Türk spor tarihine geçen 22 yaşındaki pivot, 25 sayı ve 18 ribauntın yanı sıra, 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok yaptı.
10 sayı-10 ribaunt barajını 8 dakikada aşmayı başaran Alperen, NBA kariyerindeki dördüncü sezonda en hızlı double double'ını yaptı.
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