Alperen Şengün'den kupa itirafı

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Basketbol Takımızın yıldızı Alperen Şengün, turnuvanın en iyi beşine seçildi.

Gösterdiği performans ve mücadelesiyle gönüllerde taht kuran milli yıldız, yaptığı açıklamada "Önümüzde uzunca yıllar var. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız, bir gün o kupayla ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.