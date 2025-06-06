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Alperen Şengün'e memleketi Giresun'da yoğun ilgi

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, memleketi Giresun’da yoğun ilgiyle karşılandı.

Alperen Şengün'e memleketi Giresun'da yoğun ilgi

'de Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan milli oyuncu , memleketi 'a gelerek ailesi, arkadaşları ve hemşehrileriyle hasret giderdi.

Yoğun ilgiyle karşılanan Şengün, özel bir antrenman programı eşliğinde çalışmalarını da sürdürdü.

Giresunlu vatandaşlar, Şengün’e sevgi gösterilerinde bulunurken, çok sayıda da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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