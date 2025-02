Alperen Şengün'ü basketbola kazandırdı: Antrenör Taslı'nın All-Star heyecanı

Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenör Salim Taslı, NBA 2025 All-Star organizasyonuna katılan milli oyuncunun heyecanına ortak oldu.



Organizasyonda milli basketbolcu Alperen'in Global Yıldızlar Takımı forması giydiği maçı evinden takip eden Taslı, küçük yaşlarda yetiştirdiği oyuncusu ile gurur duydu. Oyuncunun All-Star'da sahaya çıkmasının sevincini yaşayan Taslı, maçı ilgiyle izledi.



Salim Taslı, milli oyuncunun All-Star maçında oynamasının tarihi bir an olduğunu söyledi.



Giresun'dan bir gencin NBA'de oynamasının başlı başına büyük bir başarı olduğunun altını çizen Taslı, 4 yıl gibi kısa sürede yakaladığı başarılı istatistiklerin Alperen Şengün'ü All-Star'a taşıdığını belirtti.



Antrenör Taslı, büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu ifade ederek, "Alperen adına, Türk basketbolu ve Türk sporu adına tarihi bir an olarak değerlendiriyorum. Bundan sonraki başarılarını dört gözle bekliyoruz." dedi.



Oyuncuya her zaman desteğinin tam olduğunu vurgulayan Taslı, antrenörden öte Alperen Şengün'ün bir dostu olduğunu kaydetti.



Taslı, Alperen'in her zaman kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Bunu anlatmakta bazen zorlanıyorum. Bazen 'çok mu abartıyoruz?' diye düşünüyorum. Yani bu bizim aramızdan çıkan bir oyuncu, bizim memleketimizin giydiği 28 numara ile dünya üzerinde reklamını yapıyor. Yani gurur verici bir olay." ifadelerini kullandı.



"BU ARENANIN İÇERİSİNDE BULUNMASI ÖNEMLİ"



Maçı değerlendiren Taslı, "İlk maçta kısa bir süre aldı, 4 sayı 1 ribaunt ile oynadı. İkinci maçta pek süre kalmadı ona çünkü karşı takımın şutörleri gayet iyiydi. Bu parkenin üzerinde bulunması bile büyük başarı. Bu arenanın içerisinde bulunması önemli. Bu anı dünyada belki de 2 milyar insan seyretti. Bir Türk olarak adının duyulması bizim için mükemmel." diye konuştu.



Maçta Shaquille O'Neal'ın Alperen Şengün'ü "Türk Terminatör" olarak övdüğünü anımsatan Taslı, "Basketbol adına 'yok edici' olarak görüyor, Alperen'i onure ediyor. Zaten daha önce Alperen ile ilgili olumlu yorumları da var." şeklinde görüş belirtti.