Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün 'ün 23 sayısına rağmen Houston Rockets deplasmanda Miami Heat 'e 128-110 mağlup oldu.

Rockets'ı 18 sayı farkla yenen Heat, üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

Heat'te Giannis Antetokounmpo 20 sayı ve 13 ribaunt, Andrew Wiggins ile Klay Thompson ise 17'şer sayı kaydetti.

Rockets'ta dört maçlık galibiyet serisi sona erdi. Alperen Şengün, 23 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

EMBIID-BROWN İKİLİSİNDEN 68 SAYI

Sakatlığı bulunan LeBron James ile milli oyuncu Adem Bona'nın yokluğunda Philadelphia 76ers deplasmanda Brooklyn Nets'i 135-123 mağlup etti.

76ers'ta Joel Embiid 37 sayı, Jaylen Brown ise 31 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Nets'te ise Julius Randle'ın 33 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.