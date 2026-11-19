Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA ) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün 'ün, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 yendikleri maçın ikinci çeyreğinde yüzüne aldığı darbe sonrasında sağ gözünde şişlik ve sol gözünün korneasında çizik meydana geldi.

“UMARIM İYİDİR”

Maçın ardından açıklamada bulunan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Alperen hakkında "Aslına bakılırsa her iki gözünde de sorun var. Sağ gözünde biraz şişlik var. Sol gözünün korneasında da sanırım bir çizik var. Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim ama umarım iyidir. Tabii ki bu akşam geri dönebilir." ifadelerini kullandı.

Rockets'ta Kevin Durant, 21 sayı atarken Pacers'ta ise Pascal Siakam, 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.