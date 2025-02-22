Alperen Şengün'ün "double-double"ı galibiyet getirdi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Rockets, konuk ettiği Timberwolves'u 6 sayı farkla yendi.



Rockets'ta Jalen Green 35 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 24 sayı ve 13 ribauntla oynadı.



Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



CAVALİERS'TAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET



Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers konuk ettiği New York Knicks'i 142-105 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.



Cavaliers'ta Donovan Mitchell 27, Evan Mobley ise 21 sayı kaydetti.



Knicks'te Jalen Brunson 26, Karl-Anthony Towns ise 23 sayı atmasına rağmen performansları galibiyet için yeterli olmadı.



NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle:



Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 104-105



Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-104



Toronto Raptors-Miami Heat: 111-120 (Uzatmada)



Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 111-103



San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 110-125



Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 107-130



Sacramento Kings-Golden State Warriors: 108-132

