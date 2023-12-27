Alperen Şengün’ün double-double’ı Houston’a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'e 9 maçla devam edildi. Alperen Şengün’lü Houston, evinde Indiana Pacers’ı ağırladı.



Toyota Center’daki mücadelede 21 yaşındaki pivot, 36 dakika 53 saniye sahada kalırken; 30 sayı, 16 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma istatistikleriyle oynadı. Alperen’in ‘double-double’ı galibiyete yetmedi ve Houston Rockets, sahasında Indiana Pacers’a 123-117 mağlup oldu.



Öte yandan milli oyuncu, yaptığı istatistiklerle Michael Jordan ve Magic Johnson’dan sonra 21 yaşında bunu başaran 3’üncü basketbolcu oldu.



Alperen Şengün, 24 Aralık'ta oynanan New Orleans Pelicans maçında 37 sayı kaydederek kariyer rekoru kırmıştı.