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Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 15 sayı 10 ribauntluk performansına rağmen Minnesota Timberwolves'a 111-90 mağlup oldu.

Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi

'e 9 maçla devam edildi.

Alperen'in 15 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Rockets, Timberwolves'a kaybederek bu sezonki 26. yenilgisini yaşadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist; Rudy Gobert 17, Karl-Anthony Towns 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

SUNS, BEAL'IN 43 SAYISIYLA KAZANDI

Phoenix Suns, deplasmanda Washington Wizards'ı 140-112 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini elde etti.

Eski takımına karşı 43 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistlik bir performans sergileyen Bradley Beal, Suns'ı galibiyete taşıyan isim oldu.

Wizards'ta Deni Avdija'nın 24 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist; Eugene Omoruyi'nin 16 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle;

Detroit Pistons-Orlando Magic: 99-111

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 131-91

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 99-115

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 95-103

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 135-127

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 123-108

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 112-103

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