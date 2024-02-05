Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi

NBA'e 9 maçla devam edildi.
Alperen'in 15 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Rockets, Timberwolves'a kaybederek bu sezonki 26. yenilgisini yaşadı.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist; Rudy Gobert 17, Karl-Anthony Towns 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
SUNS, BEAL'IN 43 SAYISIYLA KAZANDI
Phoenix Suns, deplasmanda Washington Wizards'ı 140-112 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini elde etti.
Eski takımına karşı 43 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistlik bir performans sergileyen Bradley Beal, Suns'ı galibiyete taşıyan isim oldu.
Wizards'ta Deni Avdija'nın 24 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist; Eugene Omoruyi'nin 16 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.
NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle;
Detroit Pistons-Orlando Magic: 99-111
Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 131-91
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 99-115
Miami Heat-Los Angeles Clippers: 95-103
Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 135-127
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 123-108
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 112-103
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