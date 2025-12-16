Alperen Şengün'ün inanılmaz performansı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Denver Nuggets'a uzatmada 128-125 yenildi.

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Nuggets, Ball Arena'da Rockets'ı ağırladı.

Büyük heyecana sahne olan ve uzatmaya giden maçta sezonun en iyi performanslarından birine imza atan Alperen, 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Kevin Durant 25, Jabari Smith Jr ve Josh Okogie 16'şar sayı üretti.

Nikola Jokic, 39 sayı, 15 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ın 19. galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Jamal Murray ise 35 sayıyla mücadele etti.

FLAGG TARİHE GEÇTİ

Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, Utah Jazz'a uzatmada 140-133 yenildikleri maçta NBA tarihine geçti.

NBA draftının 1 numarası Flagg, karşılaşmayı 42 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle tamamladı. Lig tarihinde bir maçta 40 ve üstü sayıya ulaşan en genç isim ünvanını elde eden 18 yaşındaki Flagg, LeBron James'in 2003'teki 37 sayılık performansını geride bıraktı.

Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Mavericks'te PJ Washington 25 ve Naji Marshall 15 sayı attı.

Jazz'da ise Keyonte George 37 ve Lauri Markkanen 33 sayıyla sezonun 10. galibiyetine katkı sağladı.