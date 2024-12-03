Alperen Şengün'ün yükselişi devam ediyor.

Houston Rockets'ın 3 galibiyetle tamamladığı haftada Alperen Şengün'ün performansı dikkat çekmişti.



22 yaşındaki yıldız, hafta boyunca maç başına 21.3 sayı, 12.7 ribaunt, 9 asist, 1.7 blok ve 1.7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

11. HAFTANIN EN İYİ OYUNCUSU



Geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilen milli basketbolcu, Rockets tarihinde bu başarıyı yakalayan en genç isim oldu.



NBA'de Doğu Konferans'ında haftanın oyuncusu ise New York Knicks forması giyen Jaylen Brunson oldu.