Alperen yine triple-double şov yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Oklahoma City Thunder’ı deplasmanda 112-106 mağlup ederek iki maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Houston Rockets’ı, 26 sayıyla sezonun en iyi performansını sergileyen Tari Eason ve son 6 maçta düşüş yaşayan Alperen Şengün sırtladı. Alperen karşılaşmayı 17 sayı, 12 ribaund, 11 asist, 3 blok, 3 top çalmayla tamamlayıp triple-double yaptı.