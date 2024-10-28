Altay 3 senede dibe vurdu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda 1461 Trabzon'a 3-0 yenilip 5 puanla düşme hattında kalan Altay, 3 sezonda adeta dibe vurdu.

2020-21 sezonunda 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu yenip 17 sene sonra adını Süper Lig'e yazdıran siyah-beyazlılar, devler arenasına da müthiş giriş yaptı.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Altay, 7'nci hafta sonunda 3'üncü sıraya kadar yükseldi.

Ancak daha sonra hızla düşüşe geçen Altay sezon sonunda ligi 18'inci sırada bitirip küme düştü.

Süper Lig macerası sadece 1 yıl süren Altay'da daha sonra maddi sorunlar ortaya çıktı.



Yaklaşık 400 milyon TL borçla 1'inci Lig'e dönen İzmir ekibi, üst üste transfer yasağı ve puan silme cezaları almaya başladı.

Ekonomik sıkıntılarını bir türlü çözemeyen Altay'da art arda yönetimler de değişti.

Ekonomik, idari ve sportif anlamda büyük çalkantılar yaşayan Altay, 2022-23 sezonunda 1'inci Lig'i 12'nci sırada tamamladı.

Ancak ertesi sezon yine sıkıntılarla boğuşan, TFF Ulusal Lisans Kurulu ve FIFA tarafından puanları silinen siyah-beyazlılar, sadece 10 puanla 1'inci Lig'e veda etti.



ŞİRKETLEŞME OLMADI



Yeni adresi bu sezon 2'nci Lig olan İzmir kulübü ekonomik sıkıntılarını yine aşamadı.

Yasak yüzünden transfer yapamayan Altay'da mevcut oyuncular da takımdan ayrıldı.

Kadroda kalan 4 tecrübeli isim, altyapısından gençleri ve jübile yaptıktan 3 yıl sonra kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle futbola dönen Murat Uluç'un yer aldığı kadroyla lige başlayan Altay'da sezon başında yapılan genel kurulda kulübe dışarıdan yatırımcı bulmak için yönetime şirketleşme yetkisi verildi.

Profesyonel futbol şubesinin yarışmacı haklarını devretmek için Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları A.Ş. kurulup yatırımcı beklendi. Yaklaşık 4 ay yatırımcı bulmak için çalışmalar yapan yönetim ve şirketleşme komitesi bir sonuç alamadı.

Borç yükünün 700 milyon TL'ye yükseldiği Altay'ın yaktığı umut ışığı çabuk söndü.

Şu an 2'nci Lig Beyaz Grup'tü mücadele eden Altay'ın bulunduğu konum daha sezon ortası gelmeden taraftarı ve camiayı endişeye soktu.