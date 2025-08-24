Altay Bayındır asistin kıyısından döndü, bir ilki başardı: Manchester United yine kazanamadı
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, Altay Bayındır'ın ilk 11'de başladığı maçta Fulham ile berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Fulham ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Manchester United'ın golünü 58. dakikada Leny Yoro kaydetti. Fulham'ın golü ise 73. dakikada Emile Smith Rowe'dan geldi.
PENALTI KAÇTI
Konuk ekipte Bruno Fernandes, 38. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamadı.
Manchester United'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu skorun ardından Fulham, puanını 2'ye yükseltti ve 13. sırada yer aldı. İlk puanını alan Manchester United ise 16. basamakta yer buldu.
Fulham, gelecek hafta Chelsea deplasmanına çıkacak. Manchester United ise Burnley'i ağırlayacak.
ALTAY, ASİSTİN KIYISINDAN DÖNDÜ
Karşılaşmanın 14. dakikasında kendi yarı sahasından uzun bir pas çıkaran Altay Bayındır, Matheus Cunha ile topu buluşturdu. Brezilyalı futbolcu ceza sahası içinde karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci son anda topu kornere çeldi. Bayındır, asistin kıyısından döndü.
BİR İLKİ BAŞARDI
Altay Bayındır, bu sezon Premier Lig'de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci oldu
