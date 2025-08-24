Altay Bayındır asistin kıyısından döndü, bir ilki başardı: Manchester United yine kazanamadı

Manchester United 'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Bu skorun ardından Fulham, puanını 2'ye yükseltti ve 13. sırada yer aldı. İlk puanını alan Manchester United ise 16. basamakta yer buldu. Fulham, gelecek hafta Chelsea deplasmanına çıkacak. Manchester United ise Burnley'i ağırlayacak.

ALTAY, ASİSTİN KIYISINDAN DÖNDÜ



Karşılaşmanın 14. dakikasında kendi yarı sahasından uzun bir pas çıkaran Altay Bayındır, Matheus Cunha ile topu buluşturdu. Brezilyalı futbolcu ceza sahası içinde karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci son anda topu kornere çeldi. Bayındır, asistin kıyısından döndü.



BİR İLKİ BAŞARDI



Altay Bayındır, bu sezon Premier Lig'de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci oldu