Altay Bayındır, İspanya maçı sonrası açıkladı: "Beraberliğe üzüldük, biz Türkiye'yiz!"

"ÇOK FAZLA HAVAYA GİRMEMEK GEREK"

"Birçok isim oynamadı ama oynayanlar elinden geleni yaptı. Buradaysanız, kaliteniz vardır. Kalitenizi sahada göstermeniz lazım. Burada herkes aynı değerde ve herkesin hazır olması lazım. Kafa olarak aşağıda düşsen, aşağı düşürmeye de çalışsalar sonuna kadar devam. Sürekli maçı düşündüm ve özgüvenim yüksekti. Böyle bir maça ihtiyacım vardı. Kendim ve takımım adına mutluyum. Kazanmadık, çok fazla havaya girmenin de anlamı yok."

"OYNAMAZSAM OYNAYANI DESTEKLERİM"

"Mert ağabey büyüğümüz. Uğurcan, Muhammet... Herkes kaliteli. Kimin oynadığının bir önemi yok, armaya hizmet ediyorsun. O niye oynadı, bu niye oynadı gibi şeylere girmemek lazım. Kim oynarsa oynasın, çalışmaya devam ettim. Diğer oyuncuları destekledim. Hocam şans verirse oynarım, oynamazsam oynayanı desteklerim. Benim yapım böyle."