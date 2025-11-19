Altay Bayındır, İspanya maçı sonrası açıkladı: "Beraberliğe üzüldük, biz Türkiye'yiz!"
19.11.2025 02:05
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım'ın kalecisi Altay Bayındır, İspanya maçı sonunda açıklama yaptı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.
La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Yaptığı kritik kurtarışlarla millileri ayakta tutan kaleci Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Bayındır'ın sözleri:
"BERABERLİĞE ÜZÜLDÜK"
"Galibiyete çok yakındık, beraberlik için üzüldük. Daha mutlu gidebilirdik ülkemize. İspanya da iyi bir takım. Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Ülkemiz ve bizim için güzel bir maç oldu. Mutluyuz, İnşallah böyle devam eder."
"BİZ TÜRKİYE'YİZ!"
"İlk maçtan sonra gerekli dersleri çıkardık, analizleri yaptık. Ona göre sahada bir oyun sergiledik. Biz Türkiye'yiz ve sonuna kadar mücadele ederiz. Galibiyeti alamadığımız için üzgünüz."
A Milli Takım oyuncuları, İspanya maçı öncesi saygı duruşunda kenetlendi.
"ÇOK FAZLA HAVAYA GİRMEMEK GEREK"
"Birçok isim oynamadı ama oynayanlar elinden geleni yaptı. Buradaysanız, kaliteniz vardır. Kalitenizi sahada göstermeniz lazım. Burada herkes aynı değerde ve herkesin hazır olması lazım. Kafa olarak aşağıda düşsen, aşağı düşürmeye de çalışsalar sonuna kadar devam. Sürekli maçı düşündüm ve özgüvenim yüksekti. Böyle bir maça ihtiyacım vardı. Kendim ve takımım adına mutluyum. Kazanmadık, çok fazla havaya girmenin de anlamı yok."
"OYNAMAZSAM OYNAYANI DESTEKLERİM"
"Mert ağabey büyüğümüz. Uğurcan, Muhammet... Herkes kaliteli. Kimin oynadığının bir önemi yok, armaya hizmet ediyorsun. O niye oynadı, bu niye oynadı gibi şeylere girmemek lazım. Kim oynarsa oynasın, çalışmaya devam ettim. Diğer oyuncuları destekledim. Hocam şans verirse oynarım, oynamazsam oynayanı desteklerim. Benim yapım böyle."